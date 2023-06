A Bogliasco torna il BOEM Festival, musica sulla spiaggia dal 30 giugno al 2 luglio

Bogliasco. Il festival musicale BOEM giunge alla sua seconda edizione e torna sulla spiaggia del borgo marinaro di Bogliasco dal 30 giugno al 2 luglio, ogni giorno dalle 18.00 alle 24.00. È un “boutique festival” per la tipologia di programma e perché rispetta la natura, la sostenibilità e l’integrazione con il luogo che lo ospita, parlando a tutte le fasce di pubblico.

BOEM, festival organizzato dal Comune di Bogliasco con il patrocinio di Regione Liguria con la direzione artistica e organizzativa di Alberto Ansaldo, Francesco Bacci e Roberto Ranghieri, è a ingresso gratuito, con una programmazione musicale che spazia dall’indie all’elettronica, con incursioni anche in altri generi musicali, tanti artisti da scoprire, corner per lo street food e per i drink tra la spiaggia e il molo di Bogliasco.

» leggi tutto su www.genova24.it