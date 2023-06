A Stellanello “Tennistavolo per tutti e per tutte le età”, il progetto per promuovere l’attività sportiva

Stellanello. L’Associazione Krill ASD e Culturale no profit con il sostegno della società Sport e Salute, della Federazione FITET e con il patrocinio del Comune di Stellanello e ENDAS Imperia presenterà il progetto ed il programma corsi “Tennistavolo per Tutti e per Tutte le età” (ping-pong) rivolto a tutti in particolare agli over 65 e ai soggetti fragili.

L’obiettivo generale è la diffusione, la promozione e l’incremento della pratica sportiva di base, nonché l’aumento del numero di persone che conducono stili di vita attivi, con l’obiettivo ultimo di contrastare, prevenire, ridurre sedentarietà e obesità – fattori di rischio per la salute – isolamento e disagio sociale.

» leggi tutto su www.ivg.it