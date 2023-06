Ansaldo Energia, l’ad Fabbri: “Voglio triplicare le commesse, nel 2024 niente cassa integrazione”

Genova. Bene la ricapitalizzazione, ma ora è vietato rilassarsi. Perché “un’azienda è come una pianta, o cresce o muore“. E quindi non può accontentarsi di rimanere sopra la linea di galleggiamento, ma deve puntare a “generare cassa”. È l’ambiziosa ricetta declinata da Fabrizio Fabbri, dal 1° aprile amministratore delegato di Ansaldo Energia dopo una lunga carriera nel settore e in particolare nell’universo di General Electric, chiamato a raccogliere l’eredità di Giuseppe Marino e di una stagione industriale negativa, con l’azienda arrivata a zero commesse, 422 milioni di perdita e il rischio di perdere migliaia di posti di lavoro.

“Genova mi ha sorpreso positivamente, l’attaccamento della città all’Ansaldo è sorprendente – ha raccontato Fabbri nel corso di una conferenza stampa indetta nella sede di via De Lorenzi -. Ho trovato un’azienda con prodotti tecnologici di punta interessantissimi e un’altissima professionalità delle persone, a tutti i livelli. Sono felice che l’azienda sia stata rifinanziata dal socio. Finalmente i soldi sono arrivati, gli ultimi mesi sono stati difficili, ma non ci possiamo rilassare, c’è molto da fare. L’azienda è la stessa che ha creato la necessità di avere questi soldi, pur con un’azionista generoso, che ringrazio, ma che a questo punto deve vedere risultati positivi per sostenere i suoi investimenti“.

