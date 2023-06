Due diciassettenni si perdono mentre cercano di raggiungere l’ostello: ritrovate

Disavventura per due turiste tedesche che nel pomeriggio, verso le 17, hanno perso l’orientamento mentre cercavano di rientrare al loro ostello a Biassa. Le due ragazze avevano seguito il sentiero che da Manarola riporta verso le colline spezzine. Non riuscendo più a trovare il tratto corretto hanno deciso di lanciare l’allarme: in loro soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco. Fondamentale lo scambio di informazioni, le ragazze infatti hanno saputo condividere la propria posizione con esattezza, grazie al Gps, così sono state raggiunte e riaccompagnate al sicuro. Le ricerche si sono concluse poco prima delle 20

