Florovivaismo, approvato ddl delega. Coldiretti: “Oltre il 30% della produzione arriva dalla Liguria”

Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri – su proposta del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida – ha approvato in esame preliminare un disegno di legge di delega al Governo in materia di florovivaismo, il cui obiettivo è quello di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera ad esso collegata.

“La legge delega – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – rappresenta un’importante opportunità per promuovere un settore cardine per l’economia ligure e italiana come il florovivaismo”. Un comparto che, fiore all’occhiello della nostra economia, vale oggi 2,6 miliardi di euro a livello nazionale e coinvolge oltre 27mila aziende florovivaistiche attive in Italia su 30mila ettari coltivati, le quali garantiscono il lavoro lungo tutta la filiera a 200mila persone. “La previsione di criteri direttivi per l’articolazione della filiera florovivaistica – continuano Boeri e Rivarossa – è fondamentale. Bisogna distinguere, anzitutto, le attività agricole da quelle di supporto alla produzione e definire l’attività agricola florovivaistica conformemente al dettato dell’articolo 2135 del Codice Civile”. Ma non solo: “In attuazione della delega – spiegano – il Governo dovrà anche definire le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, nonché disciplinare i Centri per il giardinaggio inquadrandoli all’interno della filiera florovivaistica”.

