Lite in strada ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Situazione preoccupante, servono risposte concrete”

Albenga. “Una nuova rissa, in pieno giorno, sotto lo sguardo incredulo dei passanti. Chissà, forse anche questa volta il sindaco Tomatis dirà che è la minoranza a danneggiare l’immagine di Albenga attraverso gli allarmismi. E lo dirà senza rendersi conto che l’unico a fare danni da oltre quattro anni è solo lui, che insieme alla sua giunta è stato capace di trasformare la sicurezza della città in un vero e proprio incubo a occhi aperti”. Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia, commenta l’episodio avvenuto in Viale Pontelungo, dove recentemente è avvenuta una violenta lite tra due ragazzi.

Le immagini della lite sono state riprese con un telefono e pubblicate in rete: “Da anni – spiega Ciangherotti – si susseguono risse ed episodi di ogni tipo, non solo in quella via. Pare che Riccardo Tomatis viva altrove, anche perché ogni volta che commenta i fatti tende a minimizzare le situazioni e a puntare il dito contro la minoranza, che secondo lui sarebbe il vero problema”.

