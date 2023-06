Grande festa in piazza Colombo per la vittoria della Rari Nantes Camogli sulla Florentia, questa sera nella piscina “Giuva Baldini” per la finale dei play-off di serie A2, che ha portato la squadra in serie A1. Canti, balli e tamburi. Camogli ha vinto per 13 a 10.

Foto di Consuelo Pallavicini

