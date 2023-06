Panchina Pietra. Tra la massima discrezione spunta l’opzione Mambrin

Pietra Ligure. In casa biancoceleste saranno giorni di assidua riflessione per quanto concerne l’affidamento della guida tecnica. Mario Pisano ha deciso di accettare la proposta dell’Imperia e lasciare il De Vincenzi dopo sette lunghe stagioni, condite da risultati importanti per il sodalizio pietrese. Andare a sostituirlo non è un compito per niente facile, tuttavia la dirigenza è al lavoro per cercare la soluzione migliore possibile. Qualche nome è iniziato a risuonare nell’aria. C’è chi ha pensato ad Andrea Biolzi, chi addirittura ad un’opzione più altisonante come quella di Pietro Buttu. Insomma, il solito valzer delle panchine ma che a Pietra trova però poco eco: regna la discrezione più totale. Tra i diversi nomi in ballo, tuttavia, una soluzione particolarmente chiacchierata è quella che riguarda la figura di Marco Mambrin.

L’ex tecnico della juniores dell’Albenga, dalle indubbie conoscenze calcistiche, sarebbe stato in predicato di affiancare Pisano per il prossimo campionato di Eccellenza. Infatti una vera e propria conferma la si trova nelle sue dichiarazioni alla trasmissione “L’Angolo dei Giovani”: “Andrò a collaborare con una persona alta il doppio di me”. Occhio quindi alla possibilità di una scelta di continuità da parte del sodalizio pietrese, che gli affiderebbe così il ruolo di allenatore, permettendogli di sfruttare una grande occasione per lavorare nuovamente in Prima Squadra. Nulla di certo al momento e non resta che attendere ulteriori novità. Teoricamente però il tempo d’attesa potrebbe essere destinato a ridursi in maniera cospicua.

» leggi tutto su www.ivg.it