Passione barbecue: quale modello fa per te?

Con l’arrivo della bella stagione, il barbecue diventa un vero must have per gli appassionati di grigliate all’aria aperta. Sono tantissimi nel nostro Paese gli amanti del mondo barbecue tanto che, da un’indagine condotta da idealo insieme con SSI (Survey Sampling International), risulta che l’88% degli italiani è in possesso di almeno un modello di BBQ e si diletta in grigliate in compagnia anche durante la stagione invernale (75%).

Sul mercato esistono ormai numerose tipologie e modelli di barbecue, si tratta infatti di una di quelle categorie di prodotti in continuo sviluppo e sempre più integrati con le nuove tecnologie digitali. Ecco allora che scegliere il modello più giusto e in linea con le proprie esigenze non è poi così scontato quando le differenze fra i diversi prodotti non sono sempre chiare e note. In virtù delle proprie aspettative e degli spazi a disposizione, potremmo trovarci a scegliere un barbecue a gas, oppure un classico bbq a carbonella o, ancora, un modello elettrico. Quali sono le differenze? Scopriamole insieme nel dettaglio!

» leggi tutto su www.genova24.it