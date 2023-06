Perdite nel tubo dell’acquedotto lungo il Ghiararo, Del Bello chiede ad Acam Acque un intervento risolutivo

Il sindaco di Levanto, Luca Del Bello, ha inviato ad “Acam Acque” una lettera nella quale chiede ai vertici dell’azienda spezzina di risolvere con un intervento radicale il problema delle perdite di acqua potabile che da tempo si verificano lungo il tubo dell’acquedotto che corre all’interno del muro ad argine del torrente Ghiararo, nel tratto compreso tra il ponte della Madonna della Guardia e quello nei pressi dell’edificio che ospita la scuola materna di corso Roma. “Nonostante precedenti segnalazioni ad opera degli operai dell’ufficio tecnico del Comune e l’intervento di vostro personale per tamponare le falle, nella condotta (che ormai versa in una palese situazione di usura) continuano ad aprirsi nuovi buchi che causano la dispersione di un considerevole flusso di acqua, con conseguente perdita di una preziosa risorsa proprio nel periodo in cui le scarse precipitazioni stanno provocando timori per l’approvvigionamento idrico in vista dell’estate. È quindi evidente che la situazione non può più essere affrontata con occasionali riparazioni delle singole falle”, scrive il primo cittadino, che conclude la lettera chiedendo ad “Acam Acque” di “valutare in tempi brevi la possibilità di attuare un intervento risolutivo che ripristini la funzionalità della condotta lungo il tratto interessato dal problema”.

