Rapallo: tesseramento, Fratelli d’Italia domenica in piazza Cavour

Il Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo prosegue la campagna di tesseramento 2023 con un gazebo in Piazza Cavour (angolo via Mameli Pedonale) domenica 11 giugno dalle ore 10.00 alle 12.30. Sarà come sempre una gradita occasione per il Direttivo del Circolo per incontrare i tanti amici e sostenitori che già ci conoscono e dare il benvenuto ai nuovi iscritti al partito della PremierGiorgia Meloni.L’appuntamento non sarà dedicato solo al tesseramento ma anche alla campagna informativa e all’ incontro con i cittadini: “La presenza sul territorio è la nostra prerogativa da sempre, queste sono occasioni di confronto con i nostri concittadini, per approfondire le problematiche riscontrate da ognuno, accogliendo proposte, richieste e suggerimenti che sarà nostra cura trasmettere a chi ci rappresenta nelle varie sedi istituzionali. Sarà anche un’occasione di informare i nostri concittadini sui programmi del nostro partito sia a livello nazionale che locale e sulle iniziative pianificate dal nostro Direttivo anche in vista delle elezioni amministrative che si terranno nella nostra città il prossimo anno e in cui vogliamo far sentire la voce dei 27,8% dei

rapallini e rapallesi che hanno riposto fiducia in noi alle scorse elezioni”. Monica Debè Presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo

