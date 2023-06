Rari Nantes Savona, un acquisto di esperienza: Pietro Figlioli

Savona. La Bper Rari Nantes Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica con l’attaccante Pietro Figlioli.

Pietro Figlioli è nato Rio de Janeiro il 29 maggio 1984. Ha iniziato a giocare in Australia, nel West Sidney. Poi si è trasferito in Europa al Barcellona. Quindi è venuto in Italia dove ha giocato in diverse squadre approdando infine alla Pro Recco dove ha militato nell’ultima stagione sportiva conquistando Scudetto, Coppa Italia e Champions League. Ha giocato nella Nazionale Australiana e, dal 2009, dopo l’acquisizione della cittadinanza, ha giocato nella Nazionale Italiana.

