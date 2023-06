‘Santa’: ha aperto Sa.Ma.Li. “gintoneria” dei fratelli Antonello e Francesco Bruno

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Con l’estate in arrivo, la movida sammargheritese si arricchisce ulteriormente. Ha aperto oggi, in piazza Martiri della Libertà, Sa.Ma.Li. (Santa Margherita Ligure), nuovissimo locale, nato dalla lunga attività di Antonello e Francesco Bruno, notissimi professionisti del settore.

Si tratta, come ci dice Antonello, di una “gintoneria”, che offre alla clientela ben 64 prestigiose etichette di gin. Altra unica particolarità del locale, che abbina anche una cucina che offre antipasti, grigliate ed altre prelibatezze, è il fatto di offrire, con gli aperitivi, una gustosa scelta di prodotti Dop provenienti dalla Basilicata (salumi, formaggi…). Ospitalità, grandi, proposte… Motivi per augurare anche ad Antonello e Francesco, il meglio possibile per la nuova stagione.

