Sassello si colora dell’Infiorata del Corpus Domini

Sassello. Domenica 11 giugno 2023 per le strade di Sassello, come tradizione, per il giorno del Corpus Domini si svolgerà uno degli eventi più colorati e profumati della provincia di Savona: l’Infiorata.

In questa occasione i cittadini sassellesi si riversano per le strade del paese, addobbandole con magnifici disegni a tema liturgico e colorandoli tipicamente con l’utilizzo di fiori. Questa è proprio la sua principale caratteristica: l’Infiorata di Sassello è allestita spontaneamente dalla popolazione.

» leggi tutto su www.ivg.it