Torre piloti bis, ecco perché la Corte d’appello ha assolto i costruttori: “L’evento non era prevedibile”

Genova. “Nessuno aveva mai segnalato pericoli sulla collocazione della Torre piloti e l’urto della Jolly Nero era un evento imprevedibile” frutto di “comportamenti clamorosamente errati”. È per questo che i giudici di appello del tribunale di Genova hanno assolto tutti gli imputati nel cosiddetto filone bis del processo per il crollo della torre piloti.

Nelle 214 pagine di motivazioni della sentenza i giudici spiegano che l’ammiraglio Felicio Angrisano e gli altri datori di lavoro sono stati assolti perché “il rischio di urto navi in manovra contro la torre piloti non doveva essere oggetto di valutazione nel Dv (il documento di valutaione rischi) in quanto ritenuto di esclusiva gestione da parte di terzi e non governabile (proprio dal datore di lavoro nell’ambito della sua organizzazione aziendale”.

» leggi tutto su www.genova24.it