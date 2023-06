Valli dell’Aveto: iniziativa per portare i turisti dal mare a colline e Appennino

Il progetto si chiama “Valli del Parco dell’Aveto, un Mare di Experience tutte da Vivere” e partirà dal 16 giugno. Ed è un po’ come l’uovo di Colombo. Se la tanto auspicata sinergia tra riviera e vallate non funziona ed i turisti durante il soggiorno si allontanano dalla Riviera solo per visitare le Cinque Terre o l’acquario e i palazzi dei Rolli a Genova, allora è necessario che gli operatori turistici dell’entroterra li vadano a prendere per accompagnarli a scoprire le attrattive di colline e montagne, a partire dall’autentica gastronomia ligure.

Così il “Consorzio dell’Ospitalità diffusa-Una montagna di accoglienza”, propone agli ospiti della costa levantina di trascorrere un’intera giornata alla scoperta delle valli Graveglia, Sturla e Aveto, tra laboratori esperienziali di vario genere, escursioni guidate, degustazioni, pranzi, e tanto altro ancora.

