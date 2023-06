Amt, da lunedì in vigore l’orario estivo del servizio extraurbano: ecco tutte le novità

Genova. Lunedì 12 giugno parte l’orario estivo del servizio extraurbano che resterà in vigore fino a domenica 10 settembre.

Le novità principali che entreranno in vigore da lunedì sono state annunciate nei giorni scorsi: si tratta di quattro nuovi servizi a chiamata Chiama il bus nell’area metropolitana di Genova (Bogliasco, Pieve Ligure, Rezzoaglio e Serra Riccò) che resteranno attivi in via sperimentale per tutta l’estate, fino al 10 settembre. Come già comunicato a marzo, i quattro nuovi Chiama il bus sostituiscono le corse delle linee 871, 873, 875 per ciò che riguarda i Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure, le linee 836 e 840 per Serra Riccò e le linee 911 e 913 che servono Rezzoaglio e le frazioni limitrofe, ampliando la possibilità di utilizzo del servizio per 14 ore giornaliere (dalle 6 alle 20.00) rispetto all’attuale.

