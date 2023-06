Dagli Instabili Recco

L’ Associazione Amatoriale e pro Sociale “Gli Instabili” torna finalmente in scena!!

Al Teatro Sociale di Camogli il prossimo 11 giugno alle ore 21 con la rappresentazione “Macchemusica!”.

Il ricavato sara’ a sostegno per l’acquisto di materiale scolastico per il plesso scolastico di Camogli.

Sono disponibili ancora pochi posti.

