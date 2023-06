Ceriale. La riqualificazione dell’area T1 resta tra le priorità della nuova amministrazione comunale di Ceriale guidata da Marinella Fasano, alla ricerca di una soluzione progettuale ottimale sulla variante urbanistica necessaria a definire l’accordo di programma per piano di restyling presentato dalla società Rush srl.

Per questo è stata organizzata una assemblea pubblica in programma mercoledì 14 giugno, alle ore 18.00, presso la sala polivalente di via Primo Maggio al civico n° 22.

