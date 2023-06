Chiavari. I carabinieri della compagnia di Chiavari, durante un servizio antidroga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un senegalese di 24 anni gravato da pregiudizi di polizia.

Fermato per un controllo e tradito dall’ingiustificato nervosismo, il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 17 grammi tra crack ed eroina in parte già suddivisa in dosi per essere immesse sul mercato.

