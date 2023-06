“Colori e profumi di Liguria”, 10 spot per promuovere le eccellenze del florovivaismo

Genova. Il Distretto Florovivaistico della Liguria punta sui social media e lancia la campagna ‘Colori e profumi di Liguria’.

Gli spot, ognuno della durata di 15 secondi, hanno l’obiettivo di far conoscere le principali produzioni del Ponente ligure al grande pubblico.

“Un modo – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana – anche per meglio identificare le piante del nostro territorio che vengono esportate e vendute, quotidianamente, in tutto il mondo. Le immagini rendono bene l’idea dell’importanza dell’intera filiera e del lavoro sotteso, andando a intercettare il mercato di vocazione e contribuendo così significativamente ad accrescere la percezione del valore aggiunto della nostra produzione, di altissima qualità”.

