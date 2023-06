Comune di Arcola apre un altro punto di accoglienza per le pratiche tributarie

Il Comune di Arcola rende noto che da lunedì 12 giugno, sarà attivo un altro punto di accoglienza utenza per disbrigo pratiche Ufficio Tributi, in Piazza 2 Giugno (ex biblioteca). Lo sportello sarà aperto nelle giornate di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13. Lo sportello principale presso la sede del Castello in Piazza Muccini continua ad essere aperto tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12

