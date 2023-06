Favale, paese di emigranti, celebra la giornata degli italiani all’estero

Da 61 anni, a giugno, Favale, paese della Fontanabuona, celebra la Festa degli italiani all’estero. Ha eretto anche un monumento all’emigrante. Da questo paese partirono centinaia di persone dirette nelle “meriche” come ben descrisse Marco Porcella nel libro “La fatica e l’America”. I poveri non potevano partire, perché solo chi disponeva di quattrini poteva pagarsi il viaggio transoceanico e la cronaca racconta come spesso gli emigranti venissero raggirati in porto a Genova e derubati dei loro averi; sarebbe interessante stabilire un rapporto tra i nostri migranti e quelli oggi alla mercé dei motoscafisti. Non tutti fecero fortuna in America e molti tornarono in patria dove almeno potevano ritrovare veri affetti.

Favale è nota perché i genitori del banchiere e produttore cinematografico Amadeo Peter Giannini era stata patria dei suoi genitori. Lui salì una sola volta nel paese fontanino e ne restò deluso; a Favale nessuno, tanto meno il Comune, ricevette aiuti dal celebre “concittadino”, solo la sua banca per alcuni anni inviava un modesto contributo per il mantenimento dell’asilo.

» leggi tutto su www.levantenews.it