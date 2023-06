Lavoro, a giugno previste 4.950 assunzioni in provincia di Savona: turismo, servizi e commercio i settori trainanti

Savona. Proseguono le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior. L’indagine, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate nel mese di giugno 2023, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo giugno – agosto 2023.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 4.950 (+ 450 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente) le entrate complessive programmate nel mese di giugno 2023 in provincia di Savona (in Liguria 17.200 e complessivamente in Italia circa 568 mila) e 9.050 le entrate previste nel periodo giugno-agosto 2023 (+ 610 rispetto allo stesso trimestre del 2022.

» leggi tutto su www.ivg.it