Pesca sostenibile, al Mog in scena il “Lunario d’estate” con tanti eventi dedicati all’acciuga

Genova. Ieri è stata celebrata Giornata Mondiale degli Oceani riconosciuta ufficialmente dall’Onu nel 2008 per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questo ecosistema. Oggi, in particolare, sono molte le specie a rischio per via di una pesca non ben gestita e un’offerta che privilegia solo alcuni pesci a fronte di un patrimonio di oltre 2200 specie ittiche commestibili. Proprio nel mese in cui si torna a parlare di biodiversità marina e di pesca sostenibile, al Mog va in scena un Lunario dell’estate dedicato ai pesci che ci regala il Mar Ligure in questa stagione, e in particolare all’acciuga, il pesce azzurro ligure per eccellenza, considerato una vera e propria risorsa, tanto nel passato quanto oggi.

L’acciuga, soprannominata “pan do mâ” (pane del mare) per la sua abbondanza, è anche un toccasana dal punto di vista nutrizionale grazie al contenuto di preziosi acidi grassi Omega 3. La primavera e l’estate sono il periodo migliore per gustarle perché più numerose nei nostri mari, perfette sia nei piatti della cucina popolare sia come ingrediente di ricette sofisticate.

