Rapallo: Progetto Nerd, per quattro ragazze del Liceti, terzo posto nazionale

Da Valerio Di Cristofano, Referente comunicazione Istituto Liceti Rapallo

Sophie Natali, Martina Falsini, Margherita Lenito Rovegno e Ginevra Marrè, studentesse della 3^A Liceo delle scienze applicate dell’Istituto Liceti, sono arrivate terze a livello nazionale nell’ambito del “Progetto Nerd?” (Non E’ Roba per Donne) presentando un progetto denominato “In fondo al mar” nel quale hanno sviluppato una chatbot (“Marina”) per la divulgazione di informazioni sulla protezione e sulla sostenibilità dell’ambiente marino.

Le quattro studentesse durante questo anno scolastico hanno partecipato ad un tirocinio presso il DIBRIS, il Dipartimento di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università degli Studi di Genova in collaborazione con IBM Italia inserito nel Progetto NERD (Non E’ Roba per Donne?), grazie all’interessamento e al lavoro della prof.ssa Manuela Biasotti, referente PCTO del Liceti, e della prof. ssa Paola Podestà, docente di informatica della 3 ALS.

