Prosegue l’iter per la riqualificazione dell’ex scuola XXI Luglio di Sarzana per la quale l’amministrazione Ponzanelli ha ottenuto un finanziamento da 5 milioni di euro inserito nel fondo europeo Next Generation Eu per la progettazione e rigenerazione di una porzione dell’immobile. Con determina del dirigente Mugnani infatti oggi Palazzo Roderio ha approvato il progetto esecutivo trasmesso da Ire Spa dopo la precedente approvazione da parte della giunta del progetto definitivo presentato a maggio. L’amministrazione può dunque procedere con l’affidamento dei lavori del primo lotto che riguardano “il consolidamento complessivo della struttura, il rifacimento delle facciate principali sui fronti esterni, il ripristino della copertura piana, la sostituzione di tutti i serramenti esterni, la rifunzionalizzazione di una porzione del piano terra da dedicare alla funzione di scuola canto o attività analoghe e infine la “predisposizione impiantistica nel cortile interno”. I lavori, secondo le intenzioni della giunta, dovrebbero partire a settembre per concludersi entro il 31 marzo 2026.

L’articolo Riqualificazione ex XXI Luglio: approvato il progetto esecutivo proviene da Citta della Spezia.

