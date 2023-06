The Ocean Race, le barche salutano Aarhus. Il Team Genova cerca la rimonta

Liguria. The Ocean Race è tornata a pieno regime ad Aarhus, in Danimarca, con il ritorno della flotta dei VO65 in regata per le tappe europee. Ieri pomeriggio la regata è iniziata con la posta in gioco che si è alzata in entrambe le flotte. I primi a partire sono stati i cinque VO65 che sono tornati a regatare nella seconda tappa della VO65 Sprint dopo un periodo sabbatico di tre mesi. Con due tappe ancora da disputare, la classifica dei VO65 è molto aperta e la tappa verso L’Aia rappresenta un’importante opportunità per raccogliere punti. L’arrivo è previsto per l’11 giugno.

Nella flotta IMOCA, 11th Hour Racing Team dell’italiana Francesca Clapcich è in pole position, ma con un solo punto di vantaggio su Team Holcim-PRB. Le barche Imoca hanno dovuto fare un giro di boa a Kiel, in Germania, con oltre 100.000 visitatori e 1.000 imbarcazioni nel fiordo attese ad accogliere la regata. Fatto il giro di boa, le barche metteranno la prua verso il traguardo dell’Aia.

