Via all’iter per l’aggiornamento della delimitazione di centro abitato: il Comune potrà piazzare i passaggi pedonali rialzati sulla Napoleonica

Le problematiche connesse alla Napoleonica sono tema ben noto ai residenti dei borghi del Ponente, troppo spesso ostaggio della Strada provinciale 530 a causa di incidenti, partite dello Spezia o semplicemente per l’elevato afflusso di turisti verso Porto Venere, destinazione finale di quella che, a tutti gli effetti, è una strada senza uscita di una dozzina di chilometri. E il tutto senza considerare che lungo la costa servita dalla Napoleonica ci sono l’unico rigassificatore on shore d’Italia, un poligono di tiro e la sede del Comsubin, con tutto quello che consegue in termini di mezzi pesanti e trasporti eccezionali.

Una strada iper trafficata, con lunghi rettilinei e budelli dannatamente stretti, con pochissime aree di sosta, marciapiede dissestati o inesistenti e un infinito torpedone di auto parcheggiate a lato della carreggiata. E da qualche anno meta di turisti in bicicletta e di amanti del monopattino elettrico. Una situazione non più sostenibile, che è stata più volte denunciata anche attraverso le pagine di questo giornale, e che ha spinto i residenti a rivolgersi al consigliere comunale Franco Vaira, che ha presentato un’interpellanza nella quale chiedeva quali fossero le ragioni che ritardavano la convenzione tra il Comune e la Provincia (ente competente della manutenzione e della sicurezza della strada), quali azioni l’amministrazione comunale volesse intraprendere per aumentare la sicurezza, se non si ritenesse opportuno limitare la velocità a 40 km/h, istituendo il divieto di transito per monopattini e pullman turistici. Vaira, consigliere del gruppo misto di minoranza, inoltre chiedeva se non fosse il caso di prevedere nuove aree di parcheggio (per esempio nell’area cantiere ferma da anni tra Marola e Cadimare), attraversamenti pedonali rialzati e la realizzazione di una nuova rotonda all’altezza dell’intersezione che porta dalla provinciale al borgo di Cadimare.

In consiglio comunale l’assessore alla Mobilità, Kristopher Casati, aveva replicato affermando che al di fuori dei centri abitati solamente la Provincia può intervenire su una strada provinciale e che, in assenza di una convenzione tra gli enti, l’amministrazione comunale “ha ritenuto prioritario intervenire sull’aggiornamento della attuale perimetrazione del centro abitato, con una rivisitazione puntuale dei confini dei centri abitati (frazioni) in funzione delle aggiornate consistenze urbanizzate che affacciano su strada provinciale”. Una dichiarazione di intenti che ha lasciato a bocca asciutta i residenti presenti a Palazzo civico, che hanno ritenuto, per l’ennesima volta, di aver assistito al rimbalzo delle responsabilità tra Comune e Provincia.

Dieci giorni dopo, però, l’aggiornamento della delimitazione del centro abitato sulla base del Nuovo codice della strada è stato avviato con una delibera di giunta comunale che dà indirizzo agli uffici di avviare l’iter.

“L’iniziativa riguarda prevalentemente la Napoleonica, ma non solo. Attualmente la delimitazione di centro abitato non è possibile al di sotto dei 10mila abitanti, ma l’intenzione è quella di cambiare i parametri, perché la città nel frattempo ha cambiato morfologia e sono sorte nuove residenze. Questo – spiega a CDS l’assessore Casati – ci permetterà di intervenire in prima persona come Comune e di collocare passaggi pedonali rialzati lungo la Sp 530”. Una delle principali richieste dei residenti, quindi, sta per essere esaudita, mentre sembra essersi definitivamente arenato il percorso per l’installazione di un tutor tra Fabiano e Acquasanta avviato dalla Provincia negli anni scorsi.

“Con questa modifica – conclude Casati – potremo avere un riguardo in più sulla manutenzione della strada ed essere più puntuali nel rispondere alle richieste dei cittadini”.

L’articolo Riqualificazione ex XXI Luglio: approvato il progetto esecutivo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com