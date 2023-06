Accoltellamento ad Albenga, Ciangherotti: “Convocare tavolo di sicurezza, i cittadini sono stanchi”

Albenga. “Dopo la lite in strada in pieno giorno alle porte del centro storico, Albenga torna a far parlare di sé sulle prime pagine dei quotidiani per un altro episodio di violenza. Gli albenganesi sono stanchi di questi fatti e chiedono maggiori controlli e più sicurezza. Dal sindaco e dall’assessore competente nessun segnale, anche a tutela dell’immagine della città, quasi come se avessero accettato queste notizie come fatti di ordinaria amministrazione”. Questo il commento di Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia, a seguito dell’episodio di accoltellamento avvenuto la scorsa notte in piazza del Popolo.

Il fatto è avvenuto intorno alle 3, quando un uomo ha aggredito con un coltello un ragazzo che stava raggiungendo con due amici la sua auto parcheggiata: “Questi episodi – spiega Ciangherotti – generano insicurezza nei cittadini e affossano l’immagine della città”.

