Adsp e terminalisti alla Break Bulk Europe

Rotterdam ha ospitato in questi giorni l’edizione 2023 del Break Bulk Europe, la fiera annuale che riunisce i principali operatori con l’obiettivo di far incontrare domanda e offerta nel settore del general e project cargo. La rappresentanza dei due porti della Spezia e di Marina di Carrara comprende Tarros Group, MDC Terminal di Dario Perioli S.p.A., FHP Holding Portuale; Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale presente altresì con il direttore della sede AdSP di Marina di Carrara Luca Perfetti, il dirigente allo Sviluppo Antonella Querci e la responsabile settore Comunicazione e Marketing Monica Fiorini.

Nello spazio dell’AdSP, molto visitato, realizzato dall’ente per promuovere e creare business nei settori delle rinfuse e del project cargo, erano presenti Alessandro Becce, AD di FHP Holding Portuale; Michele Giromini, AD della Dario Perioli SpA e Silvano Maggi, Business Development Manager di Tarros Group.

“Il porto di Marina di Carrara è in grande fermento – commenta il direttore Luca Perfetti -. Questo grazie anche alla forte coesione tra i vari terminalisti che ha consentito di confermare, in questi primi mesi dell’anno, il significativo incremento dei traffici già rilevato nel 2022. Voglio sottolineare anche la crescita esponenziale dell’utilizzo del trasporto ferroviario. E’ ovvio che per ottenere uno sviluppo razionale dello scalo è necessario adottare nei tempi più ristretti possibili, il nuovo Piano Regolatore Portuale che permetterà un utilizzo più efficiente del porto. Nel frattempo, a breve, partiranno i lavori del gate di accesso al porto con la nuova viabilità su viale Zaccagna e Viale Colombo, che consentirà ai traffici portuali di non interferire con la viabilità urbana”.

Lo scalo apuano, “forte di percentuali di crescita superiori ad ogni aspettativa, con numeri importanti già nel primo trimestre 2023”, sottolinea l’Adsp in una nota, ha movimentato nei primi tre mesi dell’anno in corso più di un milione di tonnellate di merci, con un forte utilizzo del trasporto ferroviario (con un + 300% dei treni movimentati).

