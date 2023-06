Allestimento arricchito per il Museo Diffuso 24km della Ferrovia Genova Casella

Genova. In occasione della ripartenza della Ferrovia Genova Casella, il Museo Diffuso 24km arricchisce l’allestimento e si rinnova in chiave hi-tech. In particolare, le novità riguardano la sede museale di Crocetta d’Orero, il restyling della sala d’attesa della stazione di Casella e la presenza di tavoli touch interattivi e di approfondimento nelle stazioni di Manin, Crocetta d’Orero e Casella.

Nel dettaglio, i visitatori che decideranno di fare tappa a Crocetta d’Orero per conoscere la storia e l’evoluzione del trenino troveranno, oltre all’articolata proposta già presente di documenti, foto e materiali, la presenza di sei sedili originali del tram di Genova tipo “900”, conosciuto come “Littorina”. Negli anni Sessanta vennero installati sulla carrozza Breda C22 trasformandola in “Carrozza Ristoro” e, negli anni Novanta la carrozza venne ripristinata con gli arredi originali in legno e trasformata in “Carrozza Bar”, ancora oggi in uso.

