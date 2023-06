Genova a vele spiegate: tutti concerti di piazza della Vittoria per ‘The Ocean Race’

Genova. Musica, spettacoli di grande livello, e una serie di serate tutte da vivere in Piazza della Vittoria, tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, per salutare l’arrivo di The Ocean Race. È piazza della Vittoria la nuova location scelta per tutti i concerti che si svolgeranno dal 26 giugno al 2 luglio, a corollario del gran finale della regata internazionale, che vedrà la sua ultima tappa nel porto di Genova.

Si parte lunedì 26 giugno con la “Serata Powered by Eni”: sul palco si alterneranno gIANMARIA, giovane cantautore e rapper, rivelazione del talent “X Factor” nel 2021 e protagonista di una rapida ascesa nel panorama musicale italiano, e Dardust, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. Martedì 27 giugno “Dagli anni ’70 ai giorni nostri – Powered by Eni” con I Cugini di Campagna e gli U Boot 70; mercoledì 28 giugno la serata “I love Italia Night – Powered by Pulsee Luce e Gas” con l’esibizione dei 5 vincitori del contest “Power2music” organizzato da Pulsee Luce e Gas, brand digital di Axpo Italia, e il concerto di Paola e Chiara “Paola&Chiara Per Sempre”. Venerdì 30 giugno “Tezenis Summer Festival”, la kermesse targata Radio105 che fa tappa a Genova con un parterre di grandi nomi della musica, Achille Lauro, Elettra Lamborghini, Alfa, Michielin, Gabbani, Sattei, Rovazzi e The Kolors. E infine, domenica 2 luglio “Genova Dance Parade – Powered by Eni” con la parata dall’Ocean Live Park e l’esibizione di dj di fama internazionale, tra cui Pan-Pot, Matthias Tanzmann e Davide Squillace, Valentino, Menny b2b Fav

» leggi tutto su www.genova24.it