Giornata della Marina, Pucciarelli ai docenti: “Potevano spiegare in classe che si trattava di voli di prova”

“In merito alla petizione lanciata da un gruppo di docenti nella quale vengono criticati i voli di prova per la Giornata della Marina definendo ‘tali esibizioni come inaccettabili e insensate’ e dove si lamenta una ‘assenza di comunicazione preventiva’, i proponenti la petizione paiono quantomeno distratti dato che la Giornata della Marina è stata pubblicizzata in tutta la città. Se uno studente si è sentito male o si è spaventato a causa dei rumori sono profondamente dispiaciuta e ha tutta la mia vicinanza”. Sono le parole della senatrice e segretaria provinciale della Lega Stefania Pucciarelli che prosegue: “Credo però che i docenti, data la grande pubblicità fatta per l’evento, avrebbero potuto spiegare ai ragazzi che si trattava semplicemente di voli di prova in vista della Giornata della Marina. Per la nostra città è stato un orgoglio poter ospitare un evento di rilevanza nazionale, in primis per l’importanza e il ruolo fondamentale che la Marina Militare riveste per il nostro Paese, basti pensare ai fatti di ieri con la nave turca sequestrata al largo di Napoli che, grazie all’intervento del Battaglione San Marco e di un gruppo di Incursori partito proprio dalla Spezia, è stata liberata portando in salvo anche l’equipaggio. Noi liguri poi dovremmo essere ancor più lieti di aver ospitato un evento come la Giornata della Marina perché la data scelta per questa giornata è legata all’Impresa di Premuda che vede tra i protagonisti proprio un ligure come il Guardiamarina Giuseppe Aonzo. Invece di impegnarsi in una raccolta firme contro quello che è un orgoglio nazionale sarebbe stato più proficuo ricordare i valori che rappresenta la nostra Marina Militare, come ad esempio il rispetto verso le istituzioni, valori di cui i nostri giovani e la nostra società oggi più che mai hanno bisogno”.

L’articolo Un Mare di discorsi, tutti i nomi della seconda edizione: da Boeri a Pellegrini, da Dandini a Barbascura X proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com