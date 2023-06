Incidente agricolo in Val di Vara: si ribalta la motozappa, ricoverato in codice rosso

Un uomo di 76 anni è stato ricoverato in codice rosso a seguito di un incidente agricolo in località Trezzo al confine tra Pignone e Beverino. L’episodio risale alle 10 circa di questa mattina quando l’anziano si trovava nei campi e durante un’operazione di manovra, la motozappa con la quale stava lavorando si è ribaltata procurandogli delle serissime ferite alle gambe. Per una pura casualità l’attrezzo si è spento e la situazione non si è ulteriormente compromessa. Stando a quanto si apprende il 76enne avrebbe riportato la frattura di una tibia e gravi escoriazioni alle gambe. Non era solo e chi era con lui ha lanciato l’allarme al 118 che ha mobilitato la Pubblica assistenza Croce verde di Pignone. In pochi minuti i militi hanno raggiunto il luogo dell’incidente. L’agricoltore è stato ricoverato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dove è stato trattato in Shock room.

