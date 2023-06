Sul sito dello Spezia Calcio sono state diffuse tutte le informazioni utili ai tifosi aquilotti che domani sera si recheranno a Reggio Emilia per assistere al match valido per lo spareggio per la permanenza in Serie A, in programma alle ore 20:45 al “Mapei Stadium”.

COME ARRIVARE

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com