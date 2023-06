“Metteresti la maglia del Doria o della Juve per beneficenza?”: a Laigueglia l’iniziativa del Genoa Club per aiutare la Romagna

Laigueglia. “Metteresti la maglia del Doria o della Juve per beneficenza?”. Questa ed altre iniziative, organizzate dal GenoaClubLaigueglia, si terranno sabato 10 e domenica 11 giugno in piazza Marconi a Laigueglia per raccogliere fondi in soccorso della Romagna.

Il GenoaClubLaigueglia, insieme a singoli cittadini e con la collaborazione di attività commerciali e turistiche, terrà un banchetto per sostenere la ricostruzione dell’asilo di Sant’Agata sul Santerno (in provincia di Ravenna) duramente colpito dalla recente alluvione. Si potrà visitare una mostra di disegni dei bambini dell’asilo di Laigueglia dedicata all’evento e saranno messi in palio premi donati dalle attività commerciali e turistiche del paese.

