Omicidio di Danjela Neza, già a gennaio la madre temeva per l’incolumità della figlia

Savona. Proseguono le indagini sull’omicidio di Danjela Neza, la 29enne di origini albanesi uccisa da un colpo di pistola in piazza delle Nazioni a Savona nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 maggio. La polizia sta indagando sull’origine dell’arma utilizzata dall’assassino, una pistola semiautomatica calibro 22 con la matricola abrasa, l’ipotesi degli inquirenti infatti è che l’omicidio sia stato premeditato.

Intanto emerge un ulteriore dettaglio, già mesi prima della tragedia la madre di Danjela Neza era preoccupata per l’incolumità della figlia. A gennaio, infatti, si era rivolta ai carabinieri per segnalare i suoi timori riguardo ad un ex fidanzato, che la donna aveva paura potesse fare del male alla giovane, ma poi la segnalazione non ha avuto seguito.

