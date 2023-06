Osiglia, coppia di anziani perde la casa di proprietà e decide di vivere in auto

Osiglia. Vivono su una Dajhatsu Terios da un mese con la loro cagnolina dopo aver perso la casa di proprietà in seguito allo sfratto esecutivo. Angela e Angelo Genta, entrambi settantaduenni, di Osiglia, hanno scelto di rinunciare, per ora, all’alloggio messo a disposizione dal Comune per protesta, non certo verso l’ente locale, ma nei confronti di un sistema che colpisce i più deboli. Nei giorni scorsi hanno contattato tutti i giornali locali, e persino la Rai si è interessata al caso.

Dopo anni da imprenditore nel settore della gestione e manutenzione di antenne per la telefonia, qualcosa inizia a non funzionare più, uno dei colossi di rete smette di pagare Genta e i mancati adempimenti con le banche lo portano al fallimento. Ecco il motivo per cui va all’asta la casa di località Rossi, dove la coppia vive da decenni e per la quale vuole fare valere il diritto di usucapione, aggrappandosi anche all’invalidità dell’uomo che a causa di una forma di diabete ha subito l’amputazione di due dita di un piede.

