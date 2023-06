Pallanuoto M/ Edoardo Dado Caliogna lascia il Camogli: “Decisione dolorosa ma ponderata”

“È una delle scelte più dolorose che abbia dovuto prendere in tutta la mia vita. Voglio ringraziare tutti, è stato un onore immenso indossare la calotta bianconera per sette, meravigliose, stagioni“. Siamo abituati a vederlo nel suo abitat naturale: il campo. Li, in questi anni, Dado ci ha regalato un quantitativo di emozioni sufficienti per poter stare qui a scrivere per ore. Eh si, sentirlo commosso mentre ci annuncia il suo saluto a questi colori è qualcosa di veramente toccante.

“Lascio il Camogli non senza soffrire“, racconta Edoardo Dado Caliogna, “Si tratta di una decisione dolorosissima, ma ponderata. La serie A1 richiede una preparazione importante, delle trasferte lunghe, e purtroppo conciliare gli impegni lavorativi e famigliari sarebbe praticamente impossibile. Questa società merita il massimo impegno, e nonostante tutta la mia passione non potevo garantirlo. Sono state sette stagioni bellissime, indimenticabili. Le due iniziali con Magalotti e poi le 5 con Temellini. Voglio ringraziare di vero cuore tutti. Dal presidente agli allenatori, passando per tutti i compagni e le persone che ho conosciuto in questi anni. Non voglio fare nomi per paura di dimenticarmi qualcuno, ma tutti coloro che hanno fatto parte della Rari Nantes Camogli sono stati preziosi per me. Lo dico senza vergogna, sono due giorni che ho il magone, è stata durissima prendere questa decisione“.