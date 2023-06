Pesca/ a Mezzanego Fima/Garbolino si qualifica per i nazionali

Da Umberto Righi, Fima Chiavari

Un torrente Sturla in splendida forma domenica 28 maggio, ha ospitato la terza prova del Campionato Regionale di Trota Torrente, organizzata per il Comitato Regionale FIPSAS da FIMA Chiavari, con Marco Colombo Giudice di Gara Federale e Guido Massa Direttore di Gara. Terza ed ultima prova spostata in Sturla, dopo due prove svolte in terra savonese, con carenza idrica e trote apatiche. Scelta di spostare la terza gara nel Tigullio è garbata a tutti già ancor prima di pescarci, memori della professionalità e serietà del sodalizi levantino.

