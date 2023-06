Premio LericiPea, il giovane poeta Giovanni Ibello vince nella sezione edito con “Dialoghi con Amin”

Presentata ieri nella Sala del munizioniere di Palazzo ducale a Genova l’edizione 2023 del Premio internazionale LericiPea Golfo dei Poeti. In apertura i saluti di Claudio Pozzani, Direttore artistico di “Parole Spalancate”, festival che da quest’anno collaborerà con il LericiPea, e di Pier Gino Scardigli, presidente Premio, quindi quelli di Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici, di Jessica Nicolini, portavoce della presidenza regionale ligure, per il presidente Giovanni Toti. A seguire Lucilla Del Santo, project manager del Premio, ha portato i saluti di Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia, illustrato brevemente gli eventi e le sezioni in programma per l’edizione 2023, ricordando che il premiato della sezione “Liguri nel Mondo”, da sempre in parternariato con l’assessorato Immigrazione ed Emigrazione della Regione, verrà come di consueto, reso noto a fine estate. Parola poi ai responsabili di sezione, giurati del Premio, per i dovuti approfondimenti. Stefano Verdino ha reso noto il nome del premiato “alla Carriera”, la sezione internazionale del LericiPea, che quest’anno sarà assegnata il 1° ottobre a Villa Marigola a Sua Eccellenza il cardinale José Tolentino Calaça de Mendonça; Giuseppe Conte, presidente di giuria del Premio, ha parlato della nuova edizione di ARIEL – LericiPea Giovani, il Festival dedicato ai poeti under 35, di cui sono curatori Conte e Davide Rondoni, elencando i nomi dei tredici giovani scelti per l’edizione 2023. Quest’anno ad inaugurare Ariel e presenti a tutte e due le serate del festival (14 e 15 luglio) in Rotonda Vassallo a Lerici, il prezioso contributo musicale dei Magasin Du Café.

Manuel Cohen ha poi annunciato il premiato della sezione dialettale “Paolo Bertolani”, Nevio Spadoni, che sarà premiato il 31 luglio, come di consueto alla Serra di Lerici, borgo natale di Bertolani.

A prolusione dell’evento di premiazione delle 18.30 nel chiostro dello stesso Palazzo ducale, a Francesco Napoli, coordinatore generale, il compito di proclamare Giuseppe Ibello vincitore della Sezione LericiPea “Edito”, quella da sempre assegnata alla grande poesia italiana. Un vincitore inaspettato per la sua giovane età, ma scelto dalla Giuria del Premio per gareggiare nella terna insieme a grandi nomi della poesia italiana per la “potenza” del suo libro Dialoghi con Amin. “Il più antico dei giovani Poeti”, così come lo definisce Milo De Angelis, vince dunque il Premio LericiPea “Edito” 2023.

Infine Sergio Buttiglieri, style director di Sanlorenzo Yacht, ha portato i saluti del presidente Massimo Perotti, ricordando quanto l’azienda, anch’essa partner del LericiPea, tenga a valorizzare le eccellenze culturali del territorio ligure.

«Sono felice di celebrare la 69° edizione del Premio LericiPea Golfo dei Poeti che nel panorama letterario italiano è un punto di riferimento per la valorizzazione della poesia italiana e internazionale – le parole del presidente regionale Giovanni Toti -. Un premio nato 70 anni fa che in questi anni ha visto valorizzare poeti di altissimo profilo, grazie anche all’azione attenta delle giurie. Un premio che non a caso rinnova la vocazione poetica del levante ligure, con i suoi paesaggi resi famosi anche grazie alla permanenza, nel secolo scorso, di numerosi poeti inglesi che in quei luoghi scelsero di vivere. Come Regione abbiamo sostenuto negli anni il LericiPea Golfo dei Poeti che da sempre è stato promotore della poesia più autorevole, sia nazionale che internazionale, nella convinzione anche della sua capacità di promozione turistica. Quest’anno poi la forza di questo premio lascerà ancora di più il segno grazie alla collaborazione con il festival di poesia “Parole Spalancate” che ci aiuterà a riflettere sull’importanza dell’arte e delle parole, su come coltivare l’aspetto spirituale dell’esistenza e su come questo si possa intrecciare anche con la bellezza dei panorami e dei luoghi quale veicolo di richiamo turistico».

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com