Rapallo: “Dopo il polpo ora anche la funivia”

Da Andrea Carannante, opposizione ombra

Dopo il polpo abbandonato da anni, oggi Rapallo rischierebbe una perdita ancor più grave, un vero e proprio simbolo per la città, la funivia. Unica in Liguria con una storia straordinaria, molto legata alla città e alle sue tradizioni. Questi sono i risultati della politica che “vive alla giornata” , sono i risultati della politica che vive d’immagine e non pianifica. Speriamo che l’arrivo del 2024 possa regalare ai cittadini di Rapallo una ventata di cambiamento.

