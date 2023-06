Rapallo: la festa dei Marinai, il ricordo di Bruno Di Lorenzi

Una rappresentanza della sezione di Rapallo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi)), delle autorità civili e militari e dell’amministrazione comunale, in occasione della Giornata della Marina, ha commemorato tutti i caduti in mare presso il monumento loro dedicato in Piazza IV Novembre.

Il corteo si è poi spostato presso il molo intitolato a Bruno di Lorenzi, dove l’eroico rapallese è stato ricordato per le imprese militari che gli valsero due medaglie d’argento al valore militare.

