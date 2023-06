Rapallo: lavori in ferrovia, via Liberta, due notti a senso unico alternato

La ditta Sintagma Srl con sede a S. Martino in Campo è stata incaricata dalle Ferrovie, per l’esattezza “Rete Ferroviaria Italiana spa” di eseguire lavori sul fornice ferroviario presente in Via delta Libertà a Rapallo, con contestuale occupazione suolo per area di cantiere in Vico della Ferrovia e in Piazzetta Ardito. La tipologia dei lavori e le strumentazioni utilizzate non consentono il transito contemporaneo dei veicoli nei due sensi di marcia in via Libertà.

Per due notti verrà quindi istituito il temporaneo senso unico alternato veicolare regolato semaforo provvisorio nei seguenti giorni e ore.

