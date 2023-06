Sampdoria, Montevago è il “diamante grezzo” che sogna il Mondiale Under 20

Tra i protagonisti della cavalcata dell’Italia di Nicolato c’è Daniele Montevago. Dopo aver salvato la Sampdoria Primavera ed esordito con i grandi, l’attaccante siciliano sogna di laurearsi campione del mondo. Domani sera alle 23 ora italiana sarà finalissima contro l’Uruguay. Vincere un Mondiale consacra. Vincere un Mondiale Under 20 è tutt’altra cosa ma sposta i riflettori del mercato sui protagonisti. Cosa non da poco in un sistema calcio in cui i giovani faticano a imporsi.

Arrivato a 16 anni in blucerchiato dopo il fallimento del Palermo, il classe 1993 è cresciuto con gli insegnamenti dei mister Invernizzi e Tufano, che lo hanno descritto spesso come un “diamante grezzo”: tanta forza fisica ma ancora grandi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico. Si è sempre fatto apprezzare per la propria generosità in campo e per la cultura del lavoro. I suoi modelli? Chi lo conosce bene sa che si ispira a Zapata, avendolo incrociato nella Sampdoria, ma anche che l’idolo indiscusso è Christian “Bobo” Vieri, i cui video sono spesso oggetto di studio.

