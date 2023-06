Da Adriano Bena, testo e foto

Jeff Bezos fondatore, proprietario e presidente di Amazon è in rada davanti a Paraggi con due prestigiosi yacht. Il Kori con le vale più ampie del mondo, e un valore di 500 milioni: seconda imbarcazione l’Abeana su cui è arrivata in elicottero l’attuale moglie dell’imprenditore miliardario; imbarcazione che ha anche giochi d’acqua. Le due unità sono state a Genova per dei lavori eseguiti ai cantieri Pesto ed ora sono in rada.

