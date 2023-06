In serata un’imbarcazione con cinque giovanissimi a bordo è andata a fuoco al largo di Moneglia per cause al momento sconosciute. Da terra si è vista una colonna di fumo e sono stati allertati i soccorsi. A bordo cinque giovanissimi tratti in salvo da una motovedetta della Guardia costiera che li ha trasferiti a Sestri Levante. Qui era presente il personale del 118 con due ambulanze, ma i giovani, in ottime condizioni, hanno rifiutato il ricovero.

