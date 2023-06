Superiori sotto i ferri: “Interessato 80 per cento studenti, non ci sarà sospensione attività didattica”

Ai nastri di partenza, dopo la definizione degli stanziamenti di fondi previsti dal Pnrr e lo sviluppo di un piano di coordinamento degli interventi, il nuovo programma di messa a norma e riqualificazione della rete di edifici delle scuole superiori spezzine, di proprietà della Provincia della Spezia. “Nelle scorse ore – spiega la nota della Provincia – è stato definito anche il programma coordinato con le direzioni scolastiche per evitare la limitazione all’attività didattica durante le fasi delle lavorazioni. I lavori saranno scaglionati in base alla tipologia di intervento, il luogo e la durata, questo per consentire che il programma non abbia sovrapposizioni e che sia possibile conciliare gli spazi di cantiere con la presenza di attività didattiche o prevedere spostamenti temporanei di classi in altri edifici in cui i lavori sono già terminati”. Il piano complessivamente riguarda finanziamenti per circa 16 milioni di euro, con una dozzina di cantieri che apriranno nei prossimi mesi per importo complessivo di 10,430 milioni di euro di investimenti, in aggiunta agli otto completati o in fase di completamento, questi ultimi per un importo complessivo di 5,197 milioni di euro. Nell’insieme si tratta di opere di antincendio, edilizia antisismica, risanamento coperture, adeguamento impiantistico, adeguamento spazi sportivi, risanamento generale, messa in sicurezza generale e contenimento energetico.

“Questo programma è generalmente finanziato con i fondi del Pnrr, ma lo dobbiamo concepire come uno sviluppo, in chiave di continuità, con ciò che la Provincia sta realizzando da anni e con i risultati raggiunti nel programma di messa a norma e riqualificazione delle scuole – le parole del presidente Pierluigi Peracchini -. La messa in sicurezza delle infrastrutture scolastiche è un obiettivo primario di questa amministrazione ed è stato posto sempre come priorità. In questi giorni, grazie al lavoro degli uffici, abbiamo definito un crono programma coordinato con le direzioni scolastiche e l’istituzione scolastica provinciale. Vi sono stati incontri e pianificazioni condivise. Questo garantirà di ottimizzare al massimo le opere senza creare interruzioni delle attività didattiche o eccessivi disagi per gli studenti. Nelle ultime ore si sono chiuse le ultime fasi di definizione di questo coordinamento e questo ci consente di poter dare il via alla seconda fase, quella realizzativa, avviando ora i principali cantieri e programmando gli altri nei tempi che abbiamo concordato. Sarà un percorso preciso in modo da ottimizzare tempi e attività. Per l’estate saranno aperti tre cantieri, l’ordine sarà indicato in modo definitivo nei prossimi giorni, poi inizierà la fase autunnale del programma. Alcuni saranno chiusi, proprio grazie all’ottimizzazione dei tempi, entro fine anno. In ogni caso si tratta di un piano di lavori biennale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com