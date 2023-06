Un Mare di discorsi, tutti i nomi della seconda edizione: da Boeri a Pellegrini, da Dandini a Barbascura X

Un calendario ancora più ricco rispetto alla prima edizione, reso possibile anche dal sostegno di Fondazione Carispezia e della sponsorizzazione di Trenitalia. Il Comune di Riomaggiore ha voluto rinnovare il suo impegno proponendo due serate e il Comune di Vernazza ha partecipato per il primo anno, grazie all’impegno delle Pro Loco locali che hanno contribuito con interesse alla scelta degli artisti coinvolti. Da quest’anno inoltre è attiva una media partnership con Lonely Planet, da sempre punto di riferimento con le sue guide e i suoi consigli su mete speciali e turismo sostenibile. Lo scopo è quello di creare un Festival che cresca anno dopo anno e rappresenti una valida proposta culturale e divulgativa sul territorio nazionale. Qui e qui il materiale scaricabile per scoprire qualcosa di più della rassegna

Appuntamenti gratuiti e di qualità che ampliano l’offerta culturale di questi borghi famosi in tutto il mondo. Non si tratta di grandi eventi ma di appuntamenti per un massimo di 200 spettatori, in luoghi di straordinaria bellezza. L’obiettivo non è dunque la quantità di spettatori ma la qualità degli appuntamenti, rispettando sempre la cornice naturale che li ospita, come ha evidenziato la presidente del Parco Cinque Terre, Donatella Bianchi: “La cultura è una leva importante per ridisegnare il turismo in chiave sostenibile. Un mare di discorsi e’ un festival “site specific”, a misura di Parco, perché l’unicità dei luoghi e l’eccellenza degli ospiti diventano coprotagonisti esaltandosi a vicenda, per offrire pagine di intrattenimento culturale oltre le Cinque Terre da cartolina, in un incontro tra comunità locale e visitatori attraverso il potere universale dell’ascolto e della parola. “

